مورينيو: ميسي لا يستحق الكرة الذهبية هذا العام

السبت, 18 أيار 2019 الساعة 11:40 | رياضة, كرة القدم

مورينيو: ميسي لا يستحق الكرة الذهبية هذا العام

جهينة نيوز

يرى المدير الفني البرتغالي جوزيه مورينيو، أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، مهاجم نادي برشلونة، لا يستحق الفوز بجائزة الكرة الذهبية لعام 2019، التي تمنحها مجلة فرانس فوتبول.

وقال مورينيو، لصحيفة "RMC" الفرنسية: "ميسي لا يستحق الكرة الذهبية، لأنه فشل فشلا ذريعا في دوري أبطال أوروبا (هذا الموسم)، ولم يفز باللقب".

ورغم أن ميسي أحرز 12 هدفا في 10 مباريات في دوري الأبطال هذا الموسم، إلا أن فريقه ودع المسابقة من الدور نصف النهائي، بخسارته أمام ليفربول، بنتيجة (3-4) في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وسبق لميسي التتويج بالكرة الذهبية، خمس مرات، أعوام 2009، و2010، و2011، و2012، و2015.


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