كيم كارداشيان تتخذ قرارا غريبا بشأن مولودها الجديد!

جهينة نيوز

كشفت نجمة تلفزيون الواقع وعارضة الأزياء الأمريكية، كيم كارداشيان، عن الاسم الفريد الذي استقرت عليه مع زوجها، كانيى ويست، لمولودهما الجديد والرابع.

وأعلنت "كارداشيان"، اليوم السبت أنها اختارت اسم "Psalm West" لمولودها الجديد، بعد مرور أسبوع على مولده، كما أرفقت مع تغريدتها عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي أول صورة له.

​وتعاني كيم من مشاكل تمنعها من الحمل، فليست هذه المرة الأولى التي تلجأ فيها إلى الأم البديلة فقد قامت بذلك من قبل مع ابنتها شيكاغو.

وغردت كيم كارداشيان، البالغة من العمر 38 عاما والتي لديها شركات ماكياج وعطورات، عبر حسابها على موقع "تويتر"، بعد استقبالها لمولودها الجديد: "إنه هنا وهو مميز!"، وأضافت وهو توأم شيكاغو، أنا متأكدة أنه سيتغير عندما يكبر، لكنه الآن يشبهها كثيرا.

يذكر أن كيم أعلنت في يناير/كانون الثاني، أن أصغر فرد في عائلة كارداشيان سيأتي قريبا.

وقررت كارداشيان استخدام الأم البديلة، وذلك بسبب إصابتها بتكلس المشيمة، وهي حالة خطيرة تصبح فيها المشيمة مرتبطة بعمق بجدار الرحم.