10 مراكز لخدمة المواطن في ريف دمشق

جهينة نيوز

قامت محافظة ريف دمشق بالتوسع الأفقي في مراكز خدمة المواطن بعد كثرة الحديث عن تسهيل الإجراءات أمام المواطنين، من خلال رفد هذه المراكز بالعديد من الخدمات كالتراخيص الإدارية وتراخيص البناء، كما أوضح لـ«تشرين» مدير دعم القرار والتخطيط الإقليمي عبد الرزاق ضميرية، فالمحافظة تحوي 160 بلدية و 26 مجلس مدينة، وبسبب طبيعة المحافظة المختلفة كان لابد من اختيار مراكز المدن على امتداد المحافظة لإنشاء مراكز خدمة فيها.

وفي نهاية الشهر الحالي حسب ضميرية، سيتم افتتاح مركز خدمة جديد في النبك، ما يسهل حصول المواطن على العديد من الأوراق الحكومية، وحتى التراخيص الإدارية وتراخيص البناء، فالمواطن بحاجة للحصول على ترخيص نتيجة الروتين للعديد من التواقيع، ماتم لحظه وإلغاؤه من خلال هذه المراكز.

كما يتم التنسيق مع الهجرة والجوازات لضم خدماتها في هذه المراكز، ما يسهل العمل بشكل أكبر.

والجديد اليوم حسب ضميرية، هو خطة عمل بزيادة مراكز الخدمة لتصبح للنبك قيمة مالية 6 ملايين ليرة، إضافة إلى 50 مليون ليرة لبناء مركز خدمة في يبرود و50 مليون ليرة للتجهيزات.

ولمنطقة الزبداني حصتها من خلال 52 مليون ليرة للبناء و50 مليوناً للتجهيزات، ولمركز الكسوة 50 مليون ليرة، ولمركز التل 50 مليون ليرة أيضاً.

مضيفاً تم رصد 50 مليوناً لمركز خدمة في جديدة يابوس، مع ذكر أهمية هذا المركز لكونه يقع ضمن منطقة حدودية، كما تعمل أشرفية صحنايا على إنشاء مركز خدمة مواطن من موازنتها الذاتية.

كما أكد ضميرية أن خطة عام 2019 هي إنشاء عشرة مراكز على امتداد المحافظة، على أن يصبح العدد 26 مركز خدمة في عام 2021.