أبراج يوم السبت مع سمر عمران

مولود ١٨/ ٥: يحتل المرتبة الأولى في الحرية والنظام يكره القيود على قدر ما يكره الفوضى، متعاون مع الغير ضمن أسلوب حياتي منظم يبحث عن مغامرة في الحياة أو في القراءة أو من خلال الفن، الحركة شعاره والملل عدوه، لبعض لديهم تهور، استقرار وتغييرات فنية، مساعدة من شخص، اندفاع ورغبة بالاستفادة سنة مميزة لانتقال جغرافي عقارات وممتلكات وإعادة النظر بعلاقات قديمة

الحمل: نهار مشجع على خوض مجالات جديدة ومعقدة قد يكون من خلال عملية تجارية او عملية تخص ضرائب او إدخار أو فواتير، تثبت ان رايك كان محقا حيث ان الاوضاع تتعلق بعائدات او طاقات في مجالات مثمرة، او استرداد ديون، او مرافقة مريض

الثور: يحمل لك نهارك جدال وتأزم و تجد نفسك في ورطة تندم عليها فيما هيئ نفسك لمفاجآت تطرأ، تبحث عن حقائق او تتحرى عن أشخاص او تكتشف ان شخصا يتربص لك، عرقلة وتأجيل وعدم شعور بالأمان بسبب القمر بمربعك، حاول ان تكون هادئا

الجوزاء: نهار مهموم ومتنوع ومشاغل ومسؤوليات، يجب أن تجد فترة استراحة متقطعة فترة استراحة متقطعة خلال نهارك حتى تعيد شحن ذاتك بالطاقة، دقق بالتفاصيل ولا تترك للغموض مكان ولا تهمل عملك ولا تهمل صحتك واهتم بغذائك، احتمال اخبار مزعجة وكانك ستنجز كل خطواتك بيوم واحد، نهار غير اعتيادي على صعيد العمل، لا تتلاعب بمشاعرك مع أحد

السرطان: ايجابي تتمتع بروح رياضية وتتمتع بروح المنافسة ويتطور نهارك بوئام حتى تتنفس الصعداء يوم مناسب لتصحح اخطاء وتعود عن بعض القرارات غير الحكيمة وحاول ان تتحالف مع الاقوياء، يوم فيه خير وبركة تحدد مسارك وتخترق صفوف المنافسة بقوة وسرعة وتسهر مع أصحابك، خبر يخص اولاد، نهارك يحمل لك حنين او تلتقي بشخصيات تثير فضولك

الأسد: الاجواء متشنجة حولك قد تنشغل بقصة تكون قريبة بحياتك الخاصة يتعلق قسم منها بالأهل او المقربين، يبدو اليوم مزعج فيه بعض الانذارات مع العائلة حاول تدعيم موقفك مع العائلة وللبعض جيد للتعامل بالعقارات او ترتيب البيت واعادة تنظيمه، خفف الاحتكاك مع العائلة والحظوظ لك غدا، للبعض تصليحات وأعطال، او بعض التنازلات

العذراء: اليوم تبدو الاتصالات بين الاصدقاء مثمرة، تتعمق الصلات، ترتبط مع الآخرين تجد لديهم السلوى، تخضع لمقابلات وتروج لاسلوب عمل جديد، تطرح بعض الافكار الاقتصادية والمالية وتنتظر أجوبة، للبعض جيران واخوة واخوات، تسوية عنوان نهارك

الميزان: تريد ان تتحرر من قيد، تتوصل لاختراق بعض الحواجز، احداث تغيير مرغوب تتبدل الاجواء لمصلحتك، عنوان نهارك امور مالية واسرار وتحافظ على حميميتك، تعطي ثقة للاخرين، تجارب جديدة، اتصالاتك ومفاوضاتك، وتضع برنامج للمصاريف وتسديد الديون

العقرب: القمر ببرجك، تهتم بشؤونك المالية والمادية واستثماراتك، تخشى على استقرارك وتهتم باخبار، مشاريع مالية تثير الضجة، تبحث عن شأن يغير لك مكانك، خبر غير معلن يظهر اليوم، تتبدل الاجواء بصورة ايجابية، ويكون مزاجك افضل

القوس: يحمل لك هذا النهار بعض التحديات احتمال حوادث عابرة في عقر دارك، طباعك متقلبة لدرجة الغضب والاستفزاز، يوم ليس فيه حماية فلكية لا تعرض نفسك لمهب الريح، احذر أعداء وعمليات خداع وأفخاخ، جو نقاشات كثيرة تعبر عن نفسك بطريقة ملفتة، تتغير معطيات وتتضطر للقيام ببعض المواقف التي فيها طرح قضايا صحية، انتبه من القمر ببرج العقرب

الجدي: تحلم بتغيير في حياتك وتحقق بعض مرادك، نهارك إيجابي وتلفت الأنظار، تنسحب من مكان وتود ان تختلي بأحد من أصدقائك، نهارك للاجتماعات للدعوات والاتصالات، يحمل لك توسيع دائرة معرفة، تتعرف على وجه جديد

الدلو: تعقد اجتماعات سرية بعيدة عن الاضواء لغاية ما، او يحافظ عليها ليعلنه فيما بعد، يمارس سحره ليستقطب التأييد ويحافظ عل أشخاص خلاقين، وخاصة الغرباء، مشاريع كثيرة تتبلور، يحصد تعبه، تعم الفوضى وتكثر الاصايع التي تشير لك بالسلبية، اعمال كثير، نظم امورك

الحوت: تقلق بسبب بعض التطورات والتفاصيل، انفعالات يعلو صوتك، لا تبقى على الحياد لان اليوم يحمل لك تأييد وخاصة في حركة الارتباطات تزداد حظوظك، تستقبل وتودع زوار، تكبر طموحاتك، اخبار رائعة، تستيقظ قدراتك، اوراق تسير بها، ابتعد عن الشر وغني له، حل وانفراج