ستيفاني صليبا: لم أتحدث يومًا بلغة الشارع و"دقيقة صمت" ولادة فنية كبيرة لي في سوريا

جهينة نيوز:

علقت الفنانة اللبنانية ستيفاني صليبا (سمارا، دقيقة صمت) على الأخبار التي أثارت ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي اتُهمت فيها بالإساءة إلى الدراما السورية.

حيث نفت صليبا عبر موقع الجديد الك الاخبار وقالت: "وصلني الخبر من كل زملائي من سوريا ولبنان، ولم أشعر للحظة واحدة برغبة بالدفاع عن نفسي، لأن هذه اللغة ليس لغتي، لم أتحدث يومًا بلغة الشارع أو بلغة جنسيات، وفي كل مقابلاتي، لم أفرق يومًا بين الدراما السورية والدراما اللبنانية".

وأضافت: الأمر الوحيد الذي فكرت فيه هو أن مسلسل "دقيقة صمت" له وقعه الخاص، ويغرد لوحده، وله جمهور كبير ومثقف يحب هذا العمق والقضايا المطروحة في العمل، وبالتالي إنه ولادة فنية كبيرة لي في سوريا".

وختمت صليبا:"أشكر كل شخص كتب ولاحظ، كم تعبت بأداء دور شخصية" سمارا" التي دخلت إلى كل بيت في سوريا. وبامكاني القول إن هذه حرب مفبركة سأعتبرها ضريبة نجاح عمل، فخورة بأنه يضم اسمي".