وكالة: الاحتلال الامريكي و ميليشيا قسد يستعدون لمهاجمة دير الزور و البوكمال

جهينة نيوز

زعمت وكالة "الأناضول" المقربة من التظام التركي أن "ميليشيا قسد" والتحالف الدولي الغير شرعي بقيادة الولايات المتحدة، يستعدان لشن عملية عسكرية ضد ما أسمته "المجموعات الإيرانية" في الشرق السوري في إشارة الى القوات السورية و حلفائها في دير الزور و الميادين و البوكمال.

و بحسب الوكالة نقلاً عن مصادرها، أن عناصر من "وحدات حماية الشعب" الكردية، التي تعتبرها أنقرة تنظيما إرهابيا وتمثل الهيكل العسكري لـ "قوات سوريا الديمقراطية"، تم تدريبهم على يد قوات التحالف الدولي ضد "داعش"، يستعدون لشن عملية عسكرية محتملة غربي محافظة دير الزور، بعد أن أحكم التنظيم السيطرة على شرقها.

وأشارت المصادر بحسب الاناضول إلى أن عناصر "وحدات حماية الشعب" تلقوا تدريبات في معسكرات ببلدة عين عيسى التابعة لمحافظة الرقة شمال سوريا، وحقل العمر النفطي بريف دير الزور الشرقي.

وبينت المصادر المحلية السورية أن التدريبات تضمنت التنقل بجسور متحركة وعبور أنهار، مشددة على أن التحالف و"قسد" يسعيان إلى كسب تأييد عشائر المنطقة للعملية العسكرية المحتملة.

هذا و لم تشر الوكالة الى الموقف التركي من هذه التسريبات و خصوصاً أن نظام اردوغان لطالما هدد بمهاجمة قسد و انشاء ما اسماه منطقة عازلة ليصمت فجأة و يسرب مثل هذه الانباء لنشر البلبلة في المنطقة علماً بأن نظام أردوغان و ميليشيا قسد العميلة كلاهما مواليان للاحتلال الامريكي.