الجعفري: اختزال ما يجري إدلب بأنه مسألة إنسانية لن يثنينا عن محاربة الارهاب

جهينة نيوز

قال مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة الدكتور بشار الجعفري: سورية تتحفظ على المقاربات المسيسة لبعض الأعضاء حول طلب عقد جلسات متكررة للمجلس عندما تتخذ إجراءات قانونية لحماية مواطنيها من ممارسات المجموعات الإرهابية.

و قال الدكتور الجعفري في جلسة لمجلس الأمن عقدت بطلب من الكويت و بلجيكا و المانيا : بعض أعضاء المجلس يستمرون بتجاهل جرائم الحرب التى ارتكبها /التحالف الأمريكى/ غير الشرعي في سورية بالتواطؤ مع ميليشيات عميلة له وفي مقدمتها /قسد/ بما في ذلك تدمير مدينة الرقة بالكامل وقتل وتهجير أهلها مشدداً أن نهج بعض أعضاء مجلس الأمن يمثل دعما للإرهابيين وتأليبا وتجييشا ضد الدولة السورية وعرقلة لجهودها في حماية مواطنيها ومكافحة الإرهاب.

و أكد الجعفري أن: إدلب محافظة سورية والدولة السورية هي المعنية بحماية المحافظة وأبنائها السوريين من الإرهاب وواجب مجلس الأمن مساعدة الدولة السورية في ذلك.

و شدد الجعفري أن: تنظيم /جبهة النصرة/ الإرهابي يستغل عدم التزام النظام التركي بتعهداته بموجب اتفاق خفض التصعيد وتفاهمات أستانا وسوتشي لفرض سيطرته على محافظة إدلب وخلق بؤرة إرهابية تبتز الدولة السورية مضيفاً أن تنظيم جبهة النصرة الإرهابي يتخذ مئات آلاف المدنيين في إدلب دروعا بشرية ويرتكب بحقهم أبشع الجرائم ويستبيح المرافق المدنية بما فيها المشافي والمدارس التي حولها إلى مراكز لاحتجاز وتعذيب وقتل كل من يرفض فكره التكفيري.

و قال الدكتور الجعفري اتفاق خفض التصعيد في ادلب مؤقت وعلى الجميع أن يدرك أن الحفاظ عليه يستلزم التزام النظام التركي بإنهاء احتلاله مساحات واسعة من المناطق السورية والوفاء بتعهداته ووقف دعمه التنظيمات الارهابية في إدلب.

و وجه الدكتور الجعفري سؤال الى الدول التي دعت الى اجتماع مجلس الأمن قائلاً : نسأل الدول التي دعت لعقد جلسة مجلس الامن ما خياراتكم لمواجهة قيام تنظيم إرهابي يضم آلاف الإرهابيين الأجانب بالسيطرة على إحدى مدنكم وارتكابه جرائم جسيمة بحق أهلها واستهداف مدن أخرى بالقذائف والصواريخ و أضاف الدكتور الجعفري ليس هناك دولة في العالم تقبل الرضوخ للتهديد الإرهابي وتعريض حياة مواطنيها للخطر أو سلب حقها السيادي والدستوري في الدفاع عن أرضها وعن مواطنيها.

و لفت الدكتور الجعفري الى ان : المجموعات الإرهابية في إدلب تحضر لمسرحية كيميائية جديدة وتدرب بعض أفرادها على التظاهر بأنهم تعرضوا لمواد سامة ليتم تصويرهم من قبل الشبكات الإعلامية المعروفة واتهام الجيش العربي السوري بذلك.

و شدد مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة على أن الاستمرار في المتاجرة بمعاناة الشعب السوري من خلال اختزال ما يجري بأنه مسألة إنسانية بحتة لن يثني سورية عن ممارسة واجبها الدستوري والقانوني في مكافحة الارهاب وحماية مواطنيها.