عائلة مبارك تتسلم جثة ابنها من تركيا بلسان مقطوع و أعضاء مفقودة و أثار تعذيب وحشي

جهينة نيوز

اتهمت عائلة مبارك السلطات التركية بتعذيب ابنها زكي مبارك ما أدى إلى وفاته، وأكدت العائلة التي تسلمت جثة ابنها، بأنه مقطوع اللسان ومن دون أعضاء داخلية بسبب التعذيب الذي تعرض له.

وزعمت السلطات التركية أن الفلسطيني زكي مبارك، أقدم على الانتحار داخل سجونها، وهو ما تم التشكيل به ولم تقدم تركيا أي أدلة تؤكد مزاعمها.

وأوضح زين الدين مبارك أبو سبيتان شقيق الفلسطيني زكي مبارك الذي توفي قبل ثلاثة أسابيع في سجن بتركيا، اليوم الجمعة: "عندما تسلمنا جثة زكي الأسبوع الماضي نقلناها إلى مصر ووجدنا آثار التعذيب البشع".

وأضاف وجدناه: "مقطوع اللسان ولا توجد أعضاء داخلية في جسده"، وتابع: "طالبنا السلطات المصرية بفحص الحمض النووي وتشريح جديد للجثة التي تبدو عليها بشكل واضح آثار التعذيب وكدمات في الرأس وكسور في القدمين واليدين".

وقال شقيق زكي مبارك: "للأسف تسلمنا الجثمان في تابوت مغلق وكان متعفنا"، موضحا أن "الجثمان موجود منذ الاثنين في مستشفى فلسطين في القاهرة وسنقوم بنقله إلى غزة لدفنه".

وكالات