صفاء سلطان تنعي مدير التصوير عقبة عز الدين بكلمات مؤثرة

جهينة نيوز

نعت الفنانة صفاء سلطان، مدير التصوير والإضاءة عقبة عز الدين الذي توفي يوم أمس بحادث سير أليم.

وقالت سلطان عبر صفحتها على فيسبوك: "الف رحمه ونور تنزل على روحك يارفيقي يلي ضحكتك بتنسي الهم ماعم صدق انفجعت بموتك والله ... بعرف انه الموت حق وما لازم قول غير انّ لله وانا اليه راجعون بس صدمتي بموتك حرقت قلبي.. قديه حكينا عن مشاريع وقديه كنت تقلي كلام يخليني واثقه من حالي قدام كاميرتك .... الى اللقاء ياعقبه وربي يصبر قلب اهلك ياويلي على اهلك ... ياغالي ياوائل مابعرف شوقلك بس مصيبتنا وحده ... الرحمه لروحك ياعقبه يااخي الغالي والنا لأهلك الصبر والسلوان (الفاتحه)"

هذا ونعت المؤسسة العامة للسينما مساء امس الراحل عز الدين حيث قالت في بيان لها: “بعد مشوار فني ثري ، يرحل مدير التصوير السينمائي عقبة عز الدين بمفاجأة كبرى . بسبب حادث سيارة . تاركا وراءه اسما فنيا متألقا ، للفنان عز الدين مشاركات عديدة وكثيرة في مجال التصوير السينمائي ، حيث شكل مع شقيقه وائل عز الدين حالة فنية هامة في عمل المؤسسة العامة للسينما . وكان آخر عمل له مع المؤسسة فيلم ( نجمة الصبح ) الذي أنهى العمل به قبل أشهر . كما عمل في مجال الدراما التلفزيونية وقدم العديد من الأعمال في سورية ولبنان . ويعرض له الآن مسلسل ترجمان الأشواق .

تتوجه المؤسسة العامة للسينما بكل كوادرها ، لأهل وذوي ومحبي الفنان الراحل بكامل العزاء . تغمده الله برحمته ……”