سورية تعرب عن رفضها لأي أعمال تعيق حركة الملاحة في الخليج العربي

جهينة نيوز:

ذكر مصدر رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم، أن سورية تعرب عن رفضها أي اعمال من شأنها إعاقة حركة الملاحة في الخليج العربي والتي تنعكس سلبا في المقدمة على جميع دول المنطقة

وأضاف المصدر سورية تؤكد على أهمية احترام قواعد القانون الدولي بضمان حرية الملاحة للجميع وتجنب أي إجراءات من شأنها المساس بهذه القواعد

وشدد المصدر على أن سورية تدعو جميع الأطراف إلى ضبط النفس لأن تصاعد التوتر في الخليج لا يصب في مصلحة دول المنطقة.. والحوار بعيدا عن التدخلات الخارجية سيؤدي بلا شك الى خفض التوتر وضمان الامن والسلم والاستقرار في المنطقة.