وفاة الأمريكي آي أم بي مصمم هرم متحف اللوفر

جهينة نيوز:

توفي مصمم هرم متحف اللوفر الشهير المعماري الأميركي آي.إم. بي، الذي جعلته تصميماته الحديثة ومشروعاته البارزة واحدا من أشهر المعماريين وأكثرهم إنتاجا في القرن العشرين، عن 102 عام.

وقال ابنه تشين تشونج بي في حديث لصحيفة "نيويورك تايمز" إنه توفي ليل الخميس.

ومن ضمن مشروعات المعماري الشهير ترميم وتجديد متحف اللوفر في باريس والذي أثار جدلا والصالة الفخرية لمشاهير موسيقى الروك أند رول في كليفلاند.

وتجديد متحف اللوفر، الذي تعود أجزاء منه إلى القرن الثاني عشر، هو أكثر مشروعات بي إثارة للجدل بدءا من حقيقة أنه ليس فرنسيا. وبعد اختياره من قبل الرئيس فرانسوا ميتران للمهمة وسط سرية كبيرة، بدأ بي بدراسة استمرت أربعة أشهر للمتحف وللتاريخ الفرنسي.

وصمم هرما زجاجيا إطاراته من الصلب وارتفاعه 21 مترا ليكون بمثابة مدخل فخم ومهيب للمتحف إلى جانب ثلاثة أهرامات أصغر قريبا منه. وجاء تصميم الهرم متناقضا بشدة مع أسلوب البناء الفرنسي الكلاسيكي في المتحف وهو ما أثار غضب كثير من الفرنسيين.

ووصفت صحيفة فرنسية أهرام بي بأنها "ملحقة بديزني لاند" في حين قالت جماعة بيئية إنها تنتمي للصحراء.

وحصل بي على الجنسية الأميركية عام 1955. وتزوج من إيلين لو منذ عام 1942 وحتى وفاتها عام 2014 وله منها أربعة أبناء سار اثنان منهما على خطاه وأصبحا مهندسين معماريين.