مقتل مؤسس "كتيبة" تتبع لـ "كتائب الفاروق" في مدينة الباب بنار مجهولين

الجمعة, 17 أيار 2019 الساعة 11:29 | شؤون محلية, أخبار محلية

مقتل مؤسس

جهينة نيوز:

اعلن الاعلام الحربي اليوم أن احد المسلحين في "الجيش الحر" ومؤسس "كتيبة" تتبع لـ "كتائب الفاروق" قد قتل في مدينة الباب بريف حلب.

وذكر الاعلام الحربي نقلا عن "تنسيقيات المسلحين" : قتل أحد المسؤولين السابقين في "الجيش الحر" ومؤسس "كتيبة" تتبع لـ "كتائب الفاروق" التي كانت تعمل سابقاً في حي باب هود بمدينة حمص، المدعو مازن الطباع، الملقب بـ "أبو جلال البارون"، جراء إطلاق مسلحين مجهولين النار عليه وإلقاء قنبلة على سيارته، أثناء عودته من قرية سوسيان إلى منزله الكائن في وسط مدينة الباب بريف حلب الشمالي الشرقي، مساء أمس".


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