واشنطن تخفض الرسوم الجمركية المفروضة على الصلب التركي إلى 25%

جهينة نيوز:

قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خفض الرسوم الجمركية المفروضة على واردات الصلب التركي من 50 إلى 25 في المئة.

جاء ذلك في بيان نشره البيت الأبيض الأمريكي، الجمعة.

وقال ترامب إن واردات الولايات المتحدة من منتجات الصلب التركي تراجعت بنسبة 48 في المئة مقارنة مع العام الماضي.

وأشار إلى تراجع إجمالي واردات الولايات المتحدة من الصلب التركي أيضًا بنسبة 12 في المئة.

وبيّن أنه لأجل ذلك تم خفض الرسوم الجمركية المفروضة من 50 إلى 25 في المئة.

وكانت الإدارة الأمريكية أعلن في 10 أغسطس/ آب 2018، رفع الرسوم الجمركية على واردات الصلب التركي إلى 50 في المئة، والألومنيوم إلى 20 في المئة.

وبعد أيام، أعلنت تركيا رفع دعوى ضد الولايات المتحدة لدى منظمة التجارة العالمية بسبب مخالفتها قواعد المنظمة من خلال رفع الرسوم الجمركية.

المصدر: الاناضول