ابتكار عقاقير جديدة ستسمح بالشفاء التام من السرطان

جهينة نيوز:

يحاول علماء منذ سنوات طويلة التوصل لعلاج لمرض السرطان، الذي يهدد ملايين الأشخاص في العالم، حيث تتوغل الخلايا السرطانية

في جسد الإنسان وتنتشر بسرعة على نحو يصعب معه معالجة المرض، وابتكر علماء بريطانيون عقاقير جديدة تساعد في علاج المرض.

وقال بول وركمان، رئيس معهد أبحاث السرطان في لندن، إن العقاقير الجديدة ستسمح بالشفاء التام من السرطان، والسيطرة عليه خلال السنوات المقبلة، حيث يعد السرطان فتاكا لأنه يتكيف مع العقاقير بسرعة، لذا ينمو الورم وينتشر ويصبح غير قابل للشفاء، وفقا لـ"روسيا اليوم".