ترمب: لا أريد خوض حرب مع إيران

جهينة نيوز:

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، الخميس، إنه يأمل ألا تندلع الحرب مع إيران، وذلك رداً على سؤال من أحد الصحفيين، في أثناء استقباله الرئيس السويسري بالبيت الأبيض،: حول ما "إذا كانت واشنطن في طريقها للحرب مع طهران؟".

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز، الخميس، أن مسؤولين في الإدارة الأمريكية، لم تُنشر أسماءهم، أن ترمب أبلغ القائم بأعمال وزير الدفاع، باتريك شاناهان، بأنه لا يريد خوض حرب مع إيران.

وقالت الصحيفة، إن الرئيس أبلغ "شاناهان" بهذا التعليق، صباح الأربعاء.

وكان ترمب قد قال، الأربعاء، إنه "واثق" أن إيران "سترغب قريبا في إجراء محادثات" مع واشنطن، وذلك خلال تغريدة له عبر حسابه على "تويتر".

ونفى ترامب أيضا، أي "خلاف داخلي" في الإدارة، حول "سياسة الحزم (التي ينتهجها) في الشرق الأوسط"، وقال: "يتم التعبير عن آراء مختلفة، واتخاذ القرار النهائي والحاسم، إنها عملية بسيطة جدا".

وأبدى الرئيس الأمريكي مرارا، في تصريحاته، انفتاحا حيال طهران، التي يعتبرها العامل الأكثر زعزعة للاستقرار في الشرق الأوسط، ولكن من دون أي نتيجة، في ظل أن العلاقات متوترة بين واشنطن وطهران، تأزمت كثيرا منذ أسبوع.

وبعد عام من إعلان واشنطن انسحابها من اتفاق إيران النووي المبرم في 2015، أعلنت طهران في 8 مايو الجاري، تعليق العمل ببعض الالتزامات الواردة فيه.

وفي اليوم نفسه شددت واشنطن عقوباتها على الاقتصاد الإيراني، إذ أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) إرسال سفينة حربية، وبطاريات باتريوت، إلى منطقة الخليج، إلى جانب حاملة طائرات.

وحيال هذا التصعيد الذي يثير قلق الأوروبيين والروس الذين يؤيدون الحفاظ على الاتفاق النووي، أكد المرشد الأعلى علي خامنئي، الثلاثاء، أن "الحرب لن تندلع" مع الولايات المتحدة.