أبراج يوم الجمعة مع سمر عمران

جهينة نيوز-خاص:

مولود ١٧/ ٥: يحب الحياة، لا يحب المشاكل، يدافع عن الحق، لا يتحمل البقاء لفترة هادئ لأنه يحب الحيوية والحركة ولا يحب القيود، صادق وصريح لكن لا يقصد الإساءة دائماً لأنه يحب السلطة والنفوذ، تبدأ سنته بانشغال وهموم وتأخير وفوضى، لكن المرحلة القادمة جديدة تكون محظوظ، انفراجات، الأوضاع العاطفية تكون ممتازة، ارتباط للبعض وفترة مناسبة للقاء نصفه الآخر حظوظ وفرص ويفخر بالنتائج لأنه يوجد فرصة في كل مكان وخاصةً يوجد تغيير إقامة أو تغيير مكان عمل. حظ سعيد.

الحمل: تجد نفسك مرتاح وخاصةً بالقرب من محيطك لتلعب دور مهم لتسوية وقضية عالقة يمكن على صعيد أمور مالية مشتركة أو مصالحة لكسب التأييد، الطريق خالي تماماً من الحواجز، لا عليك غير أن تعيد النظر ببعض قراراتك، بمطلق الأحوال اليوم الوقت مناسب لتجسد أمنياتك بأمور مالية أو يمكن وجود فواتير أو استحقاقات أو أمر صحي

الثور: يوم متعب، الأيام القادمة أفضل، لكن اليوم سوف تعطي اهتمام على صعيد شراكة، لا تضيّع الوقت في الندم والأسف ولا تدع طباعك متقلبة، ربما يوجد بعض التأجيل لذلك لا تدع مزاجيتك تؤدي لخلافات أو مشكلة، هدئ من روعك وعالج الأمور بمنطق وجرّب أن تعمل لقاءات لطيفة ومصالحة وتقارب إذا دعت الحاجة بمعنى اليوم عزز علاقاتك مع طرف آخر

الجوزاء: من الصباح تجد نفسك مضطر أن تكون متوتر لا عليك غير أن تنظم وقتك جيداً وتطلب مساعدة، وبكّر لأعمالك لأن اليوم أعمال كثيرة، تجنب السهر والارهاق، وقد تصل لحلول مرضية، ولا تعاند والتزم بمسؤولياتك وتعهداتك، يمكن أن تظهر لك مسألة تستوجب حضورك، لا تنسى أن تنتبه على صحتك، يوم ضاغط

السرطان: ارتفعت المعنويات، مميز نهارك، اليوم حضورك مميز، تستمد قوة منه من الرفقة والأحبة ويمكن أن يخطر في بالك التسلية واللهو وتشعر بأهمية التعاون والتعاطف، بإمكانك اليوم قلب المعطيات لصالحك، تعيش يوم مختلف سواءً أو اجتماعي و يرغب أحداً بالاتكال عليك، بمعنى اليوم جميل لتمارس نشاط فني أو أدبي

الأسد: اليوم حاول أن تبقى متيقظ وقد تطرأ مسألة ملّحة تتطلب حكمة ومرونة ولا تتهرب من المسؤوليات العائلية أو اتجاه مسألة شخصية، جرّب أن تتفهم ويمكن أن تقوم بتصليحات وتدور نقاشات حامية جرّب أن تتفاداها اليوم، واعمل نفسك غير سامع وداري محيطك لأن اليوم أمور منزلية وعقارية، وتصليحات وأعطال

العذراء: نهار لطيف، جرّب أن توضح كلامك ولا تثير مواضيع حساسة وخاصةً على صعيد أخوة أو أحد من محيطك، نهارك يحمل لك سفرة قصيرة أو مشاركة، وكثير مناسب للدراسة وتدع نفسيتك مطمئنة ومعنوياتك تكون مرتفعة لتعطي انعكاس رائع على مجرى نهارك، تمضي وقت جميل مع عائلتك ومع جيرانك وأخواتك

الميزان: مناسب ليلتف حول الأحبة وتدّعم قضاياك وتحصل على فرصة مالية، يحمل لك نهارك اغراءات مالية مفاجئات سارّة، عليك التركيز فقط على تحسين الأجواء حتى تنشط المساعي وتصل لهدف بفضل قوة ارادتك، ربما تنال ما تتمناه أو تطلب خدمة أو تقصد شخص بقصد خدمة

العقرب: القمر وصل لبرجك، مطمئن للخواطر اليوم، تظهر حلول لمسألة شخصية متأزمة، تعود لاستلام زمام أمورك وتتحمس لبدء خطة تطور جديدة في حياتك اليومية وأيضاً تحمل لك الفترة خبر أو حسم لقضية عالقة، يعني خطواتك اليوم جيدة والقوة والطاقة لك، معنوي ومادي اليوم عندك، يوجد خبر يسعدك اليوم

القوس: اليوم أقل حظ وخاصةً بتراجع صحي أو معنوي إذاً لا تجازف في استقرارك، يمكن أن تسمع كلام معسول، لا تثق بأحد ربما اليوم يخيب أملك بسبب أمر طارئ بآخر لحظة ولا تنسى أن اليوم يوجد شيء يتعلق بالحذر وبطرح التحدي، سوف تقضي وقت في المنزل وتنتبه لصحتك، يجب أن تكون صبور ومن صبر نال

الجدي: تعيش فترة جميلة، فرص جديدة، تعزز روابط اجتماعية، تكثر زياراتك ولقاءاتك المفيدة، ترى وجه جديد اليوم أو تتعرف على وجه قديم أو ثقافات جديدة تواظب نهارك حتى يرافقك الحظ لتفتح أبواب صداقة وتعمل تسويات، ممكن أن تلتقي مع الأصدقاء وتعمل دعوة أو سهرة، هذه الفترة ناشطة اليوم

الدلو: يجب أن تكون حاضر وتثبت وجودك على جميع الأصعدة، اليوم سر نجاحك بالعمل و دقتك بتنظيمك واحترام مواعيدك بمرونتك وسرعة تكيفك مع المسؤولين، تحقق نجاح وسمعة طيبة، بمعنى سلام وارتياح وسمعة طيبة اليوم لأن السلطة والنفوذ لك، كن حذرا من تعب على صعيد الصحة

الحوت: مصالحة، الحظ داعم يحمل لك حوافز مهمة تقربك من أهدافك المنشودة، تحرك لا تبقى مكتوف الأيدي، فعلاً النهار يحمل لك سفر أو اهتمام باتصالات لأماكن بعيدة، يوم حافل لتسعى لتعمل سلام، اليوم امورك جيدة