تأثير انتقال المريخ إلى برج السرطان مع سمر عمران

جهينة نيوز- خاص:

المريخ بالسرطان: حساس جدا، يعبر عن طاقته بشكل عاطفي كبير، يفضل العمل بشكل مستقل، طموح ومجتهد ويغير اتجاهاته، يناضل من اجل الامن والامان، حريص رشدة على عائلته وعلى اي شيء يكرس نفسه له، معروف بقوة وطنيته واخلاصه لبلده، الخيانة غير مقبولة في قاموسه، انت نعرض للتقرحات والاضطرابات المعدية

الحمل: انتقال المريخ لبرج السرطان لديك رغبة مبكرة بالاستقلالية وامتلاك بيت خاص فيك، توتر وعداء قي بيت العائلة، مطالب كثير من الناس الاقرب اليك، عليك ان تهزم العداء المخفي والمشاكس بداخلك، يجب ان تخفف من عواطفك القوية، اخرج واعمل اي شيء وتخلص من الطاقة الفائضة لديك، نفاذ صبر، متسرع تسبب الاضطرابات، مشاكل مع العائلة او اعطال وتصليحات، حنين للماضي، كشف للاسرار، تنامي عائلي، تغيير سكن، ميراث أو فراق

الثور: المريخ بالبيت الثالث تكون مضطربا عالي التوتر، تمتلك طاقة غريزية من العصبية، اعتقاد شديد بالأفكار، يقظ، ذو تصميم جبار، لديك طاقة عقلية كبيرة والفكر التحليلي كبير لديك، أفكارك اندفاعية لكن لا تتسرع مع الاصدقاء والجيران، انشطة تتعلق بالجيران، طاقتك تجعلك مندفع، كن حذرا، علم جديد، ميل للأصقاء، دراسة وفكر

الجوزاء: بانتقال المريخ للبيت الثاني تنفق الكثير من الجهد مقابل ما تحصل عليه من مال وممتلكات، أي مقارنة بالجهد المبذول فإن المحصول قليل، لديك مشكلة بتحكمك بنفسك فيما يتعلق بصرف الأموال، انت متسوق متهور، انت تكره جمع الأموال، يجب عليك أن توفر حتى لو كنت غير محتاج، الأموال تأتي وتذهب حسب حاجتك، تحسن مواهبك وقدراتك، انت تملك مواهب فلا تجعلها خاملة عليك بتطويرها، فترة على صعيد الامور المالية فيها شيء يتعلق بصرف الاموال، ثراء مفاجئ للبعض

السرطان: لديك حيوية وطاقة قوية لدرجة انك مندفع جدا كالصاروخ المندفع، انت من النوع الجسور الذي يقفز نفسه بنفسه من التهور، انت من النوع المستقل المحب لتأكيد ذاتك، لا تحب الحلول الوسط، لا وجود للرمادي بحياتك، متلهف تحب انجاز اعمالك بنفسك، احترس من الحوادث بنفسك، انت من النوع المنظم، كن حذر، احذر الحروق والجروح

الأسد: المريخ بالبيت الثاني عشر ردود فعل عاطفية بشكل قوي جدا، رغبات مكبوحة، جنون العظمة، مشاكل واضطرابات بسبب تشويه السمعة، أعداء سريون، معرض لتهم باطلة، تشعر بالوحدة، طاقتك يجب ان توجهها لفهم معاني الحياة، الانسجام مع الانسانية ومحبتك للعمل أفضل، خوف على السمعة، تتعرض لفضائح، خف من الغدروالخيانة

العذراء: لديك الكثير من الامنيات والاهداف والرغبات، بارع بالقيادة والمشاركة في التجمعات مع الاصدقاء، تضع كامل طاقتك بالصداقة، من المهم إيجاد صداقة صحيحة تبحث عنها دائما، انت من النوع الذي يستفيد من الصداقة مع الاخرين، محاضرة ومشاركة وتفاعل مع الاخرين، ممايزيد عدوانيتك، احذر على اصدقائك ولا تضرهم، مراسلات وصداقات

الميزان: يكون لديك طبيعة طموحة، قدرة تنفيذية وقوة في مجال التنظيم، تنير الطريق للاخرين، انت من النوع الذي يجب ان يكون في المقدمة دائما، تحب المغامرة، تعتمد على نفسك بشكل كبير، تصادم بالعلاقة بينك وبين رئيسك في العمل او احد والديك، تبحث عن التغيير، فراق أو خيانة أو كم قضائي

العقرب: عقلك متحمس، استقلالي بأفكارك، حماس ديني يجب ان يراقبه احد حتى لا يتحول لتعصب، اراؤه قوية يشعر بالسعادة، لديه رغبة بالسفر، يؤكد على الليبرالية والفلسفة التقدمية، لا تقبل أن يفرض معتقده عليك، نزاع مع الصهر، اسفار ونزاعات مع الغرباء، مزاج فلسفي وتتحدث عن اراضي غريبة، اهتمام بدور العبادة وميل للعزلة والتأمل

القوس: المريخ ببيت ثامنك، لديك حماس ورغبة بالوصول لقلب الاشياء ولتمثيل دور المخبر الذي يفحص الاشياء ويكشف الاسرار، مشاكل مالية من خلال شريكك، فائدة مالية من خلال ميراث او زواج، اكتئاب نفسي، تحصيل مال قديم، تتعرض للسرقة، تتعلم التحكم برغباتك، البيت الثامن هو بيت الجنس، تخيل حجم القوة الجنسية باتحادها معك، اهتمام بالطب والجراحة، جراحة أو كشف زيف وخداع

الجدي: شراكة جديدة، اهتمام بالشريك، المريخ بالسرطان يعمل لك تغيير وتفكير بترك الشريك، او فرصة لارتباط، او خوف من مواجهات، موضوع يخص الشريك، كونك شخص عصامي فانت تشق طريقك بنفسك، عليك تطوير مهاراتك، تجنب الوقوع بالمشاكل عن طريق الفهم الخاطئ من قبل الناس او من الشركاء، تعرف كيف تتعامل مع الساخرين، تنشطعلاقاتك مع الاخرين، ترغب بشريك يتمتع بالحيوية يشاركك السهرات والامسيات، علاقتك فيها طاقة وحيوية، ممتلى بالعواطف والحب والرغبة بالزواج، اذا كنت تفكر بالزواج فهي خطوة ستندم عليها اذا كانت نتيجة طيش او عصبية

الدلو: انت مجتهد اكثر، ديناميكي نشيط، مفعم بالنشاط بالعمل، ميل نحو الضيق والضجر، العمال والموظفون يفتقدون هذه الصفات، حرارتك اعلى من المعتاد، لذلك الضجر والملل يصيبك اثناء العمل، زيادة وزن، أمراض حرارة وحساسية، نسيان وتعب، تصاب بالتهابات، الحرارة تظهر عليك، مصاب بالتهابات، لا تحمل اشياء ثقيلة بسبب اوجاع الظهر، ضجر وملل

الحوت: رغبة كبيرة بان تكون مبدع وتنفق طاقة كبيرة بهذا الاتجاه، مغامر ومفكر ومقامر ورياضي، تعمل جذب للجنس الاخر، وهذا يحتاج طاقة كبيرة وجها نحو الرومنسية والمواعيد الغرامية، مناسبات اجتماعية، اهتمام بالمهنة، تغيير مكان لإقامة، تحصيل مراتب، ربح تجاري، اهتمام بالفنون