صحيفة: ترامب يوجه طلبا إلى وزير حربه بشأن الحرب مع إيران

جهينة نيوز

كشفت تقارير صحفية أمريكية عن توجيه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، طلبا إلى وزير الحرب الأمريكي، بشأن الحرب مع إيران.

وقالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، اليوم، الخميس، إن ترامب أبلغ القائم بأعمال وزارة الدفاع الأمريكي "البنتاغون"، باتريك شاناهان، بأنه لا يريد حربا مع إيران.

وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أن تلك التصريحات نقلها مسؤولون مقربون من الرئيس الأمريكي، وكان مخول لهم نقل تلك الرسالة إلى البنتاغون الأمريكية.

وجاء في مفاد تلك الرسالة أن ترامب لا يرغب في حملة الضغط الأمريكية المكثفة ضد إيران أن تتصاعد إلى مواجهات وحرب مفتوحة.

وأشارت تلك المصادر إلى أن الاستخبارات الأمريكية لم تقدم معلومات جديدة بشأن التواصل مع إيران في اجتماعها الأخير مع البنتاغون، لذلك كان ترامب حازما في الاجتماع بقوله: "لا نريد صداما عسكريا مع الإيرانيين".

وقالت المصادر إن اثنين من مساعدي ترامب الأكثر تشددا، هما مستشار الأمن القومي، جون بولتون، ووزير الخارجية، مايك بومبيو، يسعون لإقناع ترامب بضرورة تعجيل المواجهة العسكرية مع إيران.