توقيع اتفاقيتين لشراء ونقل الغاز الجزائري إلى إيطاليا

جهينة نيوز

وقعت شركة المحروقات الجزائرية "سوناطراك" والمجمع الإيطالي "إيني"، اليوم الخميس، اتفاقيتين بشأن شراء ونقل الغاز الطبيعي لعشر سنوات قادمة.

ووقع على الاتفاقيتين كل من الرئيس والمدير العام لـ"سوناطراك"، رشيد حشيشي، والمدير الإداري لشركة "إيني"، كلوديو ديسكالي، بمقر شركة "سوناطراك" في العاصمة الجزائرية. ويخص الاتفاق الأول تجديد عقد شراء الغاز الطبيعي الجزائري الموجه للسوق الإيطالية، واتفاقية الشراكة لنقل الغاز الطبيعي عبر خط الأنابيب بين الجزائر وإيطاليا مرورا بتونس.

وأفاد بيان لشركة "سوناطراك" بأن الاتفاقين يدخلان في إطار تطبيق مذكرة التفاهم وقعت في الجزائر في 25 نيسان/أبريل 2019 ، بين الشركة الوطنية للمحروقات "سوناطراك" و"إيني" الإيطالية.

وتوصلت "سوناطراك" و"إيني" إلى اتفاق تمديد لعشر سنوات عقد الشراء وبيع الغاز الطبيعي في عام 1977، ويتم تجديده كل عشر سنوات، ويسمح الاتفاق لـ"سوناطراك" بتعزيز موقعها في السوق الإيطالية والبقاء أحد أهم موردي الغاز الطبيعي لهذا السوق، كما يسمح لها بتقوية علاقتها التاريخية مع أحد زبائنها الرئيسيين في ساحة الطاقة العالمية.