وكالة روسية ترصد نجاح الارهابيين بالفرار - فيديو

جهينة نيوز

نشرت وكالة سبوتنيك الروسية تقرير عن عمليات الجيش العربي السوري المدعوم روسيا في ريف حماه الشمالي و قالت الوكالة انها رصدت إحدى المجموعات الانغماسية التابعة لتنظيم "جبهة النصرة" لحظة تسابق عناصرها في الفرار أمام تقدم جنود الجيش السوري في محيط بلدة الحويز بريف حماة الشمالي الغربي.

ويظهر الفيديو السرعة الكبيرة التي تميز بها عناصر المجموعة أثناء فرارهم من الجبهة الجنوبية لبلدة "الحويز"، وذلك بالرغم من أن المزارع الجنوبية للبلدة تعد شديدة التحصين فقد زرعتها "جبهة النصرة" بسلسلة متتالية من الخنادق والتشريكات وحقول الألغام والدشم المحصنة، في مسعى منها لوقف تقدم الجيش السوري نحو البلدة الاستراتيجية، دون جدوى.

ويقدر عدد أفراد المجموعة التي تم توثيق فرارها بنحو 12 انغماسيا، ويرجح أنهم نجحوا جميعا بالفرار دون إصابات من رشاشات الجيش التي كانت تلاحقهم، ويرجح أنهم كانوا خارج المدى المجدي لنيرانها، لأن عمليه الهروب تمت بعيدا عن تقدم مواقع الجيش السوري بمسافة طويلة.