السفارة الروسية تؤكد إصابة مواطنتين روسيتين جراء غارة جوية على صنعاء

جهينة نيوز

أكدت السفارة الروسية في اليمن، اليوم الخميس، إصابة مواطنتين روسيتين جراء قصف مكثف تعرضت له أحياء وسط العاصمة اليمنية صنعاء.

وقالت السفارة في بيان موقع السفارة الروسية على الانترنيت إن مكتب السفير الروسي في اليمن والمتواجد بصورة مؤقتة في العاصمة السعودية الرياض، قام بتحري نبأ إصابة المواطنتين الروسيتين، الذي نقلته قناة "المسيرة" التلفزيونية اليمنية، في وقت سابق الخميس.

وبحسب البيان، فإن المواطنة الروسية، شمس النعيمي وابنتها ليان، أصيبتا "بجروح طفيفة، معظمها بشظايا زجاج، بعد أن دُمر بيتهما بالكامل جراء سقوط صاروخ عليه".

وأضافت السفارة أن الروسيتين "نقلتا إلى المستشفى على الفور، حيث خضعتا للعلاج وتم إرسالهما إلى ذويهما وحياتهما ليست معرضة حاليا لأي خطر".

و كان طيران العدوان السعودي المدعوم امريكيا ارتكب مجزرة مروعة عبر قصف الاحياء المدنية في صنعاء و راح ضحيتها اكثر من 47 مدني.