علاوي يزعم وجود صواريخ في غزة و سوريا و العراق موجهة نحو دول الخليج

جهينة نيوز

زعم رئيس ائتلاف "الوطنية" السياسي العراقي إياد علاوي، وجود منصات صواريخ في مدينة غزة، موجهة نحو دول الخليج علماً بأن المسافة الى دول الخليج تحتاج صواريخ ثقيلة يستبعد وجودها في غزة .

وقال علاوي في مقابلة تلفزيونية عبر قناة "الشرقية" العراقية الأربعاء، إن المخابرات الإسرائيلية زودت الولايات المتحدة بصورة منصات إطلاق صواريخ باليستية موجودة في غزة وسوريا وإيران والبصرة موجهة إلى دول الخليج.

وصرح علاوي بأن مسؤولا أمريكيا اجتمع معه، وأبلغه أن الولايات المتحدة قررت إرسال وزير الخارجية مايك بومبيو للتحقيق في موضوع منصات الصواريخ، والتحدث مع المسؤولين العراقيين حول هذا الوضع.

كما قال إن إسرائيل قلقة للغاية بشأن هذه المنصات.

ونوه علاوي إلى أن اللافت في الصور الملتقطة، أنها صور أرضية وليست من الأقمار الصناعية، في إشارة إلى أن عملاء لإسرائيل قاموا بتصويرها.

وردا على التصريحات التي جاءت على لسان السياسي العراقي، نشر صلاح البردويل، عضو المكتب السياسي ومسؤول دائرة العلاقات الوطنية لحركة حماس، تغريدة قال فيها: "صمت دهرا ونطق عهرا.. حينما قام بدور كومبارس فاشل يردد ما أملاه عليه مخرج صهيوني حول (صواريخ حماس) الموجهة إلى الخليج!!".

وتابع: "ماذا أصاب أزلام العرب؟ أم أن الخبث كان راكدا فحركته رياح الفتنة رحمة من الله بنا (ليميز الله الخبيث من الطيب؟)".

وأضاف: "نحن لا نوجه سلاحنا إلى صدرنا يا علاوي".

المصدر: روسيا اليوم-وكالات