مؤشر تداولات سوق دمشق للأوراق المالية يرتفع 52ر11 نقطة

جهينة نيوز

ارتفع مؤشر سوق دمشق للأوراق المالية بنهاية تداولات الأسبوع الثاني من أيار الجاري بنحو 52ر11 نقطة عن الأسبوع الماضي معززا بالنتائج الإيجابية لأسهم 4 من الشركات مع صدور النتائج المالية للشركات المدرجة وليغلق عند قيمة 40ر6084 نقطة وبنسبة تغير موجبة قدرها 19ر0 بالمئة.

وارتفع مؤشر الأسهم القيادية المثقل بالأسهم الحرة والذي أطلق في الثالث من شهر آذار الماضي 21ر1 نقطة وبنسبة 11ر0 بالمئة وأغلق عند 26ر1067 نقطة.

وسجلت هذا الأسبوع 7 شركات تداولا على أسهمها وصل إلى حجم بلغ 166042 سهما توزعت بين 281 صفقة بلغت قيمتها الإجمالية 830ر179 مليون ليرة.

والأسهم المرتفعة عن أسعار اغلاق الأسبوع الماضي هي سهم بنك البركة بنسبة 62ر2 بالمئة وأغلق على سعر 1931 ليرة وسهم بنك قطر الوطني بنسبة 82ر2 بالمئة وأغلق على سعر 74ر383 ليرة و سهم بنك سورية والخليج بنسبة 92ر2 بالمئة واغلق على سعر 85ر154 ليرة.

وأوضحت إدارة السوق في بيان على موقعها الرسمي أنه بناء على الجلسة الاستكشافية المخصصة لتحديد السعر المرجعي الابتدائي لسهم شركة “إم تي إن” سورية والتي انتهت بتقابل بين طرفي البيع والشراء بمقدار 5000 سهم على سعر 7500 ليرة ما حقق الشروط المعتمدة سيتم اعتماد الـ7500 ليرة كسعر مرجعي للسهم المذكور ‏والبدء بتطبيق الحدود السعرية “ناقص 2 وزائد 5” على سهم الشركة بدءاً من الجلسة القادمة ليصبح التداول على هذا السهم وفقا لفترات التداول المعتمدة في تعليمات التداول الصادرة عن السوق.

أما الأسهم الثلاثة المنخفضة فهي سهم الشركة الأهلية للزيوت النباتية بنسبة 65ر7 بالمئة وأغلق على سعر 50ر464 ليرة وسهم بنك الشام بنسبة 89ر1 بالمئة وأغلق على سعر97ر725 ليرة وسهم بنك سورية الدولي الإسلامي70ر1 بالمئة وأغلق على سعر 92ر776 ليرة.

ولم تسجل أسهم الشركات الأخرى الـ19 المدرجة في السوق أي تعديل على أسعارها وأغلقت مساوية لأسعار الإغلاق السابق.