بيلوسي: إدارة ترامب لا تملك تفويضاً من الكونغرس لشن حرب على إيران

جهينة نيوز

أكدت رئيسة مجلس النواب الأمريكي الديمقراطية نانسي بيلوسي اليوم أن إدارة الرئيس دونالد ترامب لا تملك تفويضا من الكونغرس لشن حرب على إيران.

وكانت بيلوسي أكدت في حديث لصحيفة واشنطن بوست الأميركية في آذار الماضي أن ترامب غير كفؤ لتولي منصبه كرئيس للولايات المتحدة لا أخلاقيا ولا فكريا كما أكدت في بيان مشترك مع زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر في شباط الماضي أن ترامب تسبب بأضرار لثمانية ملايين أميركي حين قرر بشكل متهور إغلاقا حكوميا للحصول على تمويل لإقامة جدار مكلف مع المكسيك.

ونقلت رويترز عن بيلوسي قولها للصحفيين: إن “الإدارة الجمهورية ستقدم إفادة في جلسة مغلقة لكبار النواب الذين يطلق عليهم مجموعة الثماني بشأن إيران اليوم”.

ورغم الانتقادات والمواجهات السياسية المتواصلة في واشنطن إلا أن ترامب يصر على الاستمرار بسياساته وقراراته المثيرة للجدل.