مؤسس تلغرام ينتقد بشدة واتساب لهذا السبب  

جهينة نيوز

انتقد بافل دوروف، مؤسس موقع التواصل الاجتماعي "تلغرام" المشاكل الأمنية في "واتسآب" والتي تؤدي لنشر البيانات الشخصية للمستخدمين.

فبحسب تصريحات لدوروف، فإن بيانات مستخدمي برنامج المحادثات "واتسآب" ليست محمية ويمكن الوصول إليها.

وأضاف قائلا: "في كل مرة تظهر ثغرة أمنية في برنامج واتسآب، ليحاول القائمون عليه إصلاحها لتظهر ثغرة أخرى، وبمشاهدة هذه الثغرات يمكن التعرف على أن عيوب الخوارزمية التي يعمل عليها النظام قد تركت عمدا من قبل مطوري البرنامج".

وقال دوروف إن برنامج "واتسآب" لا يقوم فقط بنشر مصدر الكود التابع للتطبيق فحسب، كما يفعل العديد من المطورين بما في ذلك "تلغرام"، وإنما يخلط ملفات الخدمة حتى لا يتمكن الأشخاص من معرفة ما يوجد بعيدا.

و يذكر أن تلغرام برز كبرنامج تواصل اجتماعي آمن مشفر و لا يقدم بيانات مستخدميه الى اي جهة امنية كما تفعل الشركات الامريكية و يتيح أيضاً إمكانية اجراء دردشات سرية عالية التشفير بين شخصين و قد إنتقل ما يزيد من 300 مليون مستخدم الى البرنامج الذي أصبح المنافس الأول في العالم للشركات الامريكية خلال فترة قصيرة جداً.