وزير تركي سابق: أردوغان قضى على استقلالية القضاء بهذا الاجراء

جهينة نيوز

أكد وزير الاقتصاد التركي السابق آوفوق سويلماز أن رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان قضى على استقلالية القضاء في تركيا بالكامل.

وقال سويلماز في حديث لقناة الشعب التركية اليوم “إن الهيئة العليا للانتخابات خالفت الدستور والقوانين والأعراف السياسية والحقوقية بإلغائها نتائج الانتخابات المحلية في اسطنبول بناء على تعليمات أردوغان.

وأضاف “سيأتي اليوم الذي سيحاكم فيه أعضاء الهيئة على هذه المخالفة القانونية” موضحاً أن الهيئة “تذرعت ببعض رؤساء اللجان الانتخابية وقالت إن تعيينهم لم يكن قانونياً ولكنها تجاهلت أن هذه اللجان هي التي أشرفت على انتخابات الرئاسة في حزيران الماضي حيث أصبح أردوغان رئيساً وبصلاحيات مطلقة وهذا يعني أن على الهيئة أن تلغي هذه الانتخابات أيضاً”.

وناشد سويلماز الأحزاب والمنظمات الحقوقية ونقابات المحامين التصدي للمؤامرة التي يحيكها أردوغان وقال: “هذه المؤامرة تهدف في نهاية المطاف للقضاء على ما تبقى من الديمقراطية والحريات السياسية والإعلامية”.