بريطانيا ترفع مستوى الخطر لموظفيها في العراق وعدة دول خليجية

جهينة نيوز

أفادت وسائل إعلام بأن بريطانيا رفعت مستوى التهديدات الأمنية لموظفيها في العراق على خلفية "الخطر المتزايد من قبل إيران".

وذكرت قناة "سكاي نيوز" البريطانية أن المملكة المتحدة أمرت أيضا بوضع موظفيها وعوائلهم في السعودية والكويت وقطر في حالة تأهب شديد.

ونقلت القناة عن مصدر في الحكومة البريطانية قوله إن هناك احتمالا متزايدا أن تتخذ إيران أو حلفاؤها الإقليميون خطوات ضد مصالح بريطانيا والولايات المتحدة وحلفائهما في المنطقة بطريقة بحيث سيكون بوسع طهران نفي تورطها في الموضوع، لتفادي اندلاع حرب شاملة في المنطقة.

ورجح المصدر أن تلك الخطوات المحتملة قد تتخذ ضد مواقع للبنى التحتية المدنية، مثل المنشآت النفطية، بهدف التسبب في اضطرابات، دون فعل أي شيء يسمح بربط الحكومة الإيرانية بالحادث، وذلك بغية تفادي رد أمريكي قاس محتمل.

ولم تعلق الحكومة البريطانية بعد على الموضوع.