ظريف: لا مفاوضات مع الأمريكيين

جهينة نيوز

أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن إيران لن تجري أي مفاوضات مع الولايات المتحدة.

ونقلت وكالة كيودو اليابانية للأنباء عن ظريف قوله في طوكيو ردا على سؤال حول إمكانية إجراء محادثات ثنائية مع واشنطن “لا ليس هناك أي إمكانية لمفاوضات”.

وفي السياق نقلت شبكة إن إتش كي العامة عن ظريف وصفه الضغوط الأميركية على إيران بأنها “عمل انتحاري” معبرا عن رفضه حديث الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأن إيران ستسعى قريبا لإجراء مفاوضات.

وأضاف ظريف “لا أعلم سبب ثقة ترامب.. لكن ذلك غير صحيح كليا”.

وكان ظريف بحث مع رئيس وزراء اليابان شينزو آبي بطوكيو في وقت سابق اليوم القضايا التي تهم البلدين وآخر التطورات الإقليمية والدولية ولا سيما حول الاتفاق النووي.