القوات المصرية تقضي على 47 إرهابياً شمال ووسط سيناء

جهينة نيوز

أعلنت القوات المسلحة المصرية القضاء على على 47 إرهابياً خلال عمليات نفذتها شمال ووسط سيناء شرق مصر.

وقالت القوات المسلحة في بيان لها اليوم: “نتيجة للأعمال القتالية لقواتنا المسلحة بمناطق العمليات استشهد ضابط وضابط صف و3 جنود وأصيب 4 جنود أثناء الاشتباكات وتطهير البؤر الإرهابية”.

وأوضح البيان أن جهود مكافحة الإرهاب أسفرت خلال الفترة الماضية عن تدمير 29 وكراً تستخدمها العناصر الإرهابية إضافه إلى تدمير 97 عربة وتفجير 385 عبوة ناسفة تمت زراعتها لاستهداف القوات المسلحة.

كما أسفرت العمليات وفق بيان القوات المسلحة عن القبض على 158 من العناصر الإجرامية والمطلوبين والمشتبه بهم.

كما تم اكتشاف وتدمير عدد من المخابئ والأوكار لإيواء العناصر الإرهابية عثر بداخلها على كميات من الأسلحة والذخائر مختلفة الأعيرة شمال ووسط سيناء.

وكانت قوات الأمن المصرية أحبطت الأحد الماضي هجوماً إرهابياً فى شبه جزيرة سيناء وقتلت إرهابيين اثنين.

ويشن الجيش المصري منذ شباط من العام الماضي حملة للقضاء على أوكار الإرهابيين في البلاد ولا سيما في شبه جزيرة سيناء أسفرت عن القضاء على المئات منهم.