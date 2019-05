سيلينا جوميز تتألق بافتتاح مهرجان كان السينمائي

جهينة نيوز

خطفت المغنية والممثلة العالمية سيلينا غوميز عدسات المصورين في ظهورها بصحبة فريق عمل فيلمها الجديد The Dead Don’t Die” للمخرج الأمريكي جيم جارموش والذي يفتتح فعاليات الدورة الـ72.

المهرجان يقدم فى مسابقته الرسمية 21 فيلما، ويترأس لجنة تحكيمه المخرج المكسيكي أليخاندرو جونزاليس إيناريتو.

ويمنح مهرجان كان الفرنسي جائزة السعفة الذهبية التقديرية للممثل الفرنسي الان ديلون، البالغ من العمر 83 عاما، وصاحب الرصيد الكبير من الافلام الفرنسية والعالمية الهامة منها Rocco And His Brothers, Plein Soleil, L’Eclisse, The Leopard و Le Samouraï.