لطيفة تحيي ذكرى النكبة الفلسطينية

جهينة نيوز

أحيت الفنانة لطيفة الذكرى الحادية والسبعين" للنكبة"، وهو اليوم الذي يتذكر فيه الفلسطينيين والعرب المأساة الإنسانية المتعلقة بتشريد عدد كبير من الشعب الفلسطيني خارج ديارهم عقب قيام دولة إسرائيل في عام 1984.

وكتبت لطيفة على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “‏ويبقى ١٥ مايو يوم نكبة مشؤوم لن ننساه ولن ننسى حقنا بفلسطين مهما طال الزمان ومهما استبد طغاة العالم ‎#النكبة ‎#فلسطين.

وكان الفلسطينيون قد أحيوا الثلاثاء الماضي ذكرى مرور عام على سقوط ستين شخصا في تظاهرات مسيرة العودة الكبرى العام الماضي، والتي تزامنت مع نقل السفارة الأميركية إلى القدس