اعتقال زعيم منظمة "إيتا" الانفصالية في فرنسا

جهينة نيوز

اعتقلت السلطات الإسبانية والفرنسية زعيم منظمة "إيتا" الانفصالية، جوسو تيرنيرا، في فرنسا.

ووفقا لما ذكرته "فوكس نيوز"، أعلنت وزارة الداخلية الإسبانية أن خوسو تيرنيرا زعيم منظمة إيتا اعتقل في فرنسا.

وتتهم السلطات الإسبانية تيرنيرا بالمشاركة في هجوم عام 1987 الذي شنته جماعة الباسك الانفصالية وقتل فيه 11 شخصا.

وأضافت الوزارة أن تيرنيرا المعروف أيضا باسم أنطونيو أوروتيكويتكسيا، حوصر في منطقة سافوا بسالانش، في عملية فرنسية إسبانية مشتركة.

وكانت المحكمة العليا الإسبانية أصدرت في عام 2002 مذكرة توقيف دولية بحق تيرنيرا.

يذكر أن منظمة "إيتا"، هي منظمة سرية ثورية تمارس الكفاح المسلح من أجل الوصول إلى انفصال الباسك عن إسبانيا، على حد زعمهم.