بالفيديو.. اندلاع حريق في جامع الفاروق بشارع بغداد

الخميس, 16 أيار 2019 الساعة 13:04 | شؤون محلية, أخبار محلية

جهينة نيوز

اندلع حريق ضخم بجامع الفاروق في شارع بغداد ولم تذكر الاسباب بعد

 

 


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