بطاقة تأمين صحي لسائقي النقل البري في حماة بحسم 90 %

جهينة نيوز

بدأت نقابة النقل البري والسكك الحديدية في اتحاد عمال حماة منح أعضائها السائقين بطاقة ضمان صحي لأول مرة على مستوى المحافظة تخول صاحبها الاستفادة من حسم نفقات وأجور العلاج الطبي بواقع 90 بالمئة.

وبين خالد حلبية رئيس النقابة في تصريح لسانا أن البطاقة وبدعم من الاتحاد العام لنقابات العمال واتحاد عمال حماة تتيح للسائقين المسجلين في النقابة الاستفادة من مختلف العلاجات في جميع المشافي كالعمليات الجراحية والتحاليل والعيادات الطبية مقابل دفع المستفيد نسبة 10 بالمئة فقط من قيمة العلاج.

وأشار حلبية إلى أن النقابة تسعى حاليا بالتعاون مع الجهات المعنية في المحافظة الى تنفيذ عدد من المشروعات التي تعود بالنفع على أعضائها مثل إحداث مكتب لقطع لوائح للخطوط الخارجية ضمن مركز الانطلاق وتجهيز موقع لمبيت السيارات الشاحنة والصهاريج خارج المدينة بالتعاون مع مجلسها للحد من التلوث والضجيج وتفاديا لحجزها من قبل فرع المرور إضافة إلى السعي لدى وزارة الإدارة المحلية والبيئة لتأمين كراجات تتبع للنقل البري.

يذكر أن عدد سائقي النقل البري في حماة نحو 3500 سائق لسيارات الشحن والبولمان والتاكسي والسرفيس وهناك إقبال واسع من قبلهم للاشتراك ببطاقة الضمان الصحي.