سورية تشارك بأعمال المؤتمر الدولي للذكاء الاصطناعي والتعليم في الصين

جهينة نيوز

بمشاركة سورية بدأت اليوم في العاصمة الصينية بكين أعمال المؤتمر الدولي للذكاء الاصطناعي والتعليم الذي تنظمه الصين بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “اليونسكو” وتستمر حتى السبت القادم.

ويهدف المؤتمر إلى بحث أساليب توظيف الذكاء الاصطناعي في عملية التعليم من خلال الاطلاع على تقنياته الجديدة واستخدامها المبتكر ويطرح المشاركون في المؤتمر تساؤلات حول أنواع الذكاء الجماعي الذي يجب تطويره للعيش والعمل بتناغم مع آليات الذكاء الاصطناعي ومواضيع خاصة بتبادل المعلومات حول أحدث الاتجاهات في مجال الذكاء الاصطناعي ودورها في تشكيل عمليتي التعليم والتعلم.

كما يناقشون الدروس المستفادة من السياسات والاستراتيجيات الوطنية الرامية لتسخير هذا الذكاء لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز التعاون والشراكة الدوليين من أجل تعزيز استخدام آليات الذكاء الاصطناعي على نحو منصف وشامل وشفاف في عملية التعليم.

ويرأس وفد سورية في المؤتمر وزير التربية عماد العزب ويشارك فيه نحو 500 شخص من بينهم ممثلون عن الدول الأعضاء في اليونسكو وممثلو وكالات الأمم المتحدة ومنظمات دولية وعدد من رواد مجال الذكاء الاصطناعي وخبراء أكاديميون وصناع قرار.