مجد عربشة أحد أبطال الرياضة السورية

جهينة نيوز

استطاع السوريون تحقيق الاستحقاقات المهمّة بمختلف الأصعدة، ولاسيّما الرياضية منها، حيثُ تزدحم المحافل الدولية بالإنجازات الوطنية، ومجد عربشة صانع ألقاب نادي الوحدة لكرة السلة وهدّاف الفريق أحد الأبطال الذين لمع نجمهم الرياضي، فقد استطاع الحصول على ألقاب كثيرة في مسيرته مع نادي الوحدة السوري بجميع الفئات منذ الصغر حتى الكبر، ومنتخب سورية من الناشئين حتى الرجال، ولاسيّما بعام 2019 حيث حصل على لقب هدّاف الفريق ببطولة دبي للشركات ضمن نادي الوحدة، ولقب أفضل لاعب ضمن المنتخب الوطني بمباراة ضد الصين بتصفيات كأس العالم في الصين.

بدأ بالمخيمات الصيفية بنادي الوحدة كهواية، وانتقل إلى المسار الجاد عام 2000 مع الفريق الشاب وواصل جميع الفئات حتى الفريق الأول في هذا الوقت، وحقق الكثير من البطولات من خلال تلك المستويات مثل (كأس الجمهورية، الدوري السوري) عدّة مرات، سجلٌّ حافلٌ من الإنجازات نذكر منها:

• بطولة غرب آسيا في الأردن 2017 (حاصل على لقب أفضل فاعلية ونسبة تسديد) ضمن المنتخب الوطني.

• بطولة ماليزيا 2016 (لقب هداف الفريق) ضمن نادي الوحدة.

• نهائيات كأس العالم في نيوزيلندا 2009 ضمن المنتخب الوطني.

• بطولة آسيا في إيران (المركز الثالث) 2008 ضمن المنتخب الوطني.

• البطولة العربية المدرسية بالأردن (المركز الأول) 2007 ضمن المنتخب الوطني.

• بطولة غرب آسيا في اليمن (المركز الثاني) 2007 ضمن المنتخب الوطني.

• بطولة الجامعات في لبنان (أفضل لاعب وهداف البطولة) ضمن فريق "الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا" لكرة السلة.

يتميّز بسرعة البديهة، والتعامل الرياضي الذكي مع المواقف الحرجة، والتركيز العالي في اللحظات الحاسمة، وقوة القدرة البدنية، كما يمتلك المهارات الأساسية الهجومية وطرق وخطط اللعب المتقدّمة، والدراية الكاملة بكل دهاليز اللعبة، والتكتيك الاحترافي بما يتعلق بالتمرير والتواجد في المكان الصحيح ضمن الملعب، وقدرة الخروج من المواقف الصعبة، وإمكانية تخليص اللاعبين من الرقابة الدفاعية، وحسن القراءة الثاقبة للمباريات، وبناء الهجمات والمبادرة بها، واحترافية التسديد من خارج منطقة القوس.

يُذكر أنّ مجد مواليد دمشق 1990 متخرج في جامعة IUST - إدارة أعمال، وينتمي إلى عائلة شركة سيريتل التي وصفها بقوله (ست الكل) مضيفاً أنّها لم تتوقف عن سعيها المعهود نحو الوصول إلى أعلى مستويات الجودة، حيث لا يقتصر نجاحها على الخدمات التي تقدّمها للزبائن، وإنما يمتدّ ليشملَ أبناءها الذين في معظمهم استطاعوا تحقيق نجاحات مختلفة في الكثير من المجالات، وسيريتل تضع دائماً في الحسبان دعمنا على جميع الأصعدة وفي كلّ إنجاز.

يتجهّز بطلنا السوري لمواجهات جديدة سعياً إلى بناء مجد رياضي جديد في الساحتين الوطنية والعالمية، ولا يكتفي بما وصل إليه رغم القمم الكثيرة التي اعتلاها في كلّ استحقاق.