بعد عثوره على خاتم في بطن سمكة.. تقدم لخطبة حبيبته

جهينة نيوز

وجد رجل بريطاني فرصة سانحة للتقدم للزواج من حبيبته، بعد أن عثر على خاتم في بطن سمكة خلال رحلة صيد، في مصادفة لا تحدث إلى في القصص الخيالية والأفلام السينمائية.

ويقول كريستوفر إيجينجتون (50 عاماً) إنه كان ينوي التقدم للزواج من ساندرا بيدجود (48 عاماً) منذ بعض الوقت، ولم يجد الفرصة المناسبة، سوى عندما كانا في رحلة إلى سانت ليوناردز بمدينة لينكولشاير في وقت سابق من هذا العام.

وأخبر كريستوفر صحيفة محلية أنه تمكن من اصطياد كمية كبيرة من السمك، واحتفظ باثنتين منها فقط للعشاء، وكانت ساندرا مسؤولة عن تحضير الوجبة، حيث كانت مفاجأة غير متوقعة بانتظارها.

وبعد أن فتحت ساندرا بطن السمكة، عثرت عل خاتم بداخلها، فراحت تصرخ فرحاً، وهي غير مصدقة لهذه المفاجأة، بحسب صحيفة ميرور البريطانية.

وحتى لا يضيع هذه الفرصة، سارع كريستوفر إلى استغلال الموقف، لعرض الزواج على ساندرا، مستخدماً الخاتم الذي عثرا عليه في السمكة.

وأكد كريستوفر أنه لم يضع الخاتم داخل السمكة، وافترض أن تكون قد ابتلعته في وقت سابق قبل أن يتمكن من اصطيادها.