توقعات بإنتاج 175 ألف طن من القمح في درعا وحماة

جهينة نيوز

أسهمت الهطولات المطرية وحالة الأمن والاستقرار التي سادت محافظة درعا خلال الموسم الزراعي الحالي في تحسين واقع زراعة المحاصيل الرئيسية وسط توقعات بإنتاج نحو 103 آلاف طن من القمح ونحو 5ر19 ألف طن من الشعير حسبما أعلن رئيس دائرة التخطيط في مديرية الزراعة والإصلاح الزراعي بدرعا المهندس صالح المقداد.

وعملت الجهات المعنية على توفير كل مستلزمات الزراعة بداية الموسم حيث أكد إبراهيم الغزالي عضو المكتب التنفيذي في اتحاد فلاحي درعا أن موسمي القمح والشعير مبشر ولا أمراض تطال هذين المحصولين حتى تاريخه.

وحسب احصائية مديرية الزراعة فإن إجمالي المساحات المزروعة بالقمح المروي خلال الموسم الحالي بلغت 8082 هكتاراً وهي كامل الخطة وبالقمح البعل 67450 هكتارا من أصل 74120 هكتارا وبالشعير 25140 هكتارا من أصل 27936 هكتارا.

فلاحو درعا يطالبون بنشر سيارات الإطفاء في مناطق الزراعة تلافيا لأي طارئ وتسهيل عمليات الحصاد من خلال تأمين المحروقات اللازمة للآليات وإيجاد آلية مرنة تمكن من نقل المحصول إلى مراكز الاستلام بالتوازي مع السرعة في استلام أثمان المحاصيل.

مدير فرع المؤسسة السورية للحبوب المهندس عصام الصياصنة أشار إلى أن الفرع جهز مركزين لاستلام المحاصيل من الفلاحين في ازرع للدوكمة وفي الصنمين للمعبأ بأكياس مبينا أن كافة مستلزمات التسويق متوافرة بما فيها نحو نصف مليون كيس إضافة إلى تجهيز الكوادر والمخابر والقبابين وما إلى ذلك من مستلزمات.

فرع إكثار البذار أجرى صيانة لمركز الغربلة والتعقيم وجال على الحقول الإكثارية المتعاقد عليها وأنهى عملية تجهيز المستودعات لاستقبال الموسم الجديد.

وأشار مدير فرع إكثار البذار المهندس غازي الناصيف إلى أن الفرع تعاقد مع الفلاحين خلال الموسم الزراعي الحالي لإنتاج نحو 20 ألف طن من بذار القمح وألف طن من بذار الشعير مبيناً أن الفرع وزع على الفلاحين في الموسم الحالي نحو 7 آلاف طن من بذار القمح مقابل 908 أطنان في الموسم الماضي.

وأضاف الناصيف أن الموسم مبشر والإنتاج جيد خلال هذا الموسم مقارنة بالمواسم السابقة والفرع جاهز لاستقبال إنتاج الفلاحين.

وتضع محافظة درعا بداية موسم الحصاد خطة لمكافحة حرائق المحاصيل بالتشارك مع كافة الدوائر والمؤسسات الحكومية من خلال توزيع الصهاريج على مناطق الزراعة واستعداد فوج الاطفاء والدفاع المدني وتحديد المناهل والكازيات التي تزود الآليات بالمياه والمحروقات.

كما توقعت مديرية زراعة حماة إنتاج أكثر من 188 ألف طن من محصولي القمح والشعير في الأراضي الواقعة تحت إشراف عملها خلال الموسم الحالي.

وأوضح مدير الزراعة المهندس عبد المنعم صباغ لسانا اليوم أن المساحة المزروعة بالقمح بلغت 27053 هكتارا مرويا وبعلا ويتوقع أن تنتج 72068 طنا فيما بلغت المساحات المزروعة بالشعير 136301 هكتار بتقديرات إنتاج 115993 طنا مبيناً أن نسبة تنفيذ خطة زراعة القمح للموسم الحالي بلغت 76 بالمئة للأراضي المروية مقابل 80 بالمئة في الأراضي البعلية.

وتنتشر زراعة محصولي القمح والشعير في مختلف المناطق الواقعة تحت إشراف عمل مديرية زراعة حماة وخاصة مناطق الاستقرار الأولى والثانية.