لماذا أطلق الامير هاري اسم" آرتشي" على طفله الأول

جهينة نيوز

كشف موقع دايلي ميل، أن الأمير هاري اختار اسم آرتشي على طفله الأول تيمنا بشخص حقق له حلمه في خدمة بلاده وهو صديقه وهو الرائد توم آرتشر بيرتون، المعروف بين اصدقاءه باسم “آرتشي” الذي سمح له بتحقيق حلمه طوال حياته في خدمة بلاده في أفغانستان عام 2008

واستطاع وقتها الرائد آرتشي إقناع كبار الضباط بالسماح للأمير بأن يصبح أول فرد من العائلة الملكية – بعد الأمير أندرو- يشارك في منطقة حرب كما أبقاه بعيدا عن أعين وسائل الإعلام للحفاظ على سلامته، ويرجع له الفضل في إنقاذ مسيرته المهنية، بعدما كاد الأمير أن يستقيل من الجيش لغضبه الشديد من عدم إرساله إلى العراق للمشاركة مع قوات بلاده.

ومن وقتها أصبح الرائد والامير هاري صديقين عزيزين حتى انه كان حاضر في حفل زفاف الامير وميغان وزفاف الأمير وليام وكيت ميدلتون.