"الإسرائيليون" يتهافتون على شراء الملاجئ بعد التصعيد الأخير مع غزة

الثلاثاء, 14 أيار 2019 الساعة 12:46 | سياسة, عربي

جهينة نيوز

كشف مدير شركة مفلسيم لتحصين المنازل وبناء الملاجئ المنزلية تسوحاك حداد، عن ارتفاع حاد في معدل طلبات الإسرائيليين لشراء ملاجئ خاصة في أعقاب جولة التصعيد الأخيرة مع قطاع غزة.

ووفقا لموقع يديعوت، فقد أوضح حداد بأن الكثير من الإسرائيليين اتصلوا به بأصوات خافتة ومرعبة لشراء ملاجئ حماية بسبب الصواريخ التي سقطت على إسرائيل خلال التصعيد الأخير مع قطاع غزة.

وذكر أن أكثر من 60% من منازل المستوطنين في غلاف غزة لا تزال غير محصنة حتى الآن على حد زعمه.

أما عن تكلفة بناء ملجأ الحماية الواحد فقد بيّن حداد أنها تتراوح ما بين 15 ألفا و120 ألف شيكل حسب سماكة الباطون (الخرسانة) والمواصفات المعمارية الأخرى (الدولار يساوي 3,57 شيكل).

المصدر: عكا للشؤون الإسرائيلية


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