مي عز الدين تتعرض لانتقادات لـمسلسلها الرمضاني

جهينة نيوز

نالت الإنتقادات من الفنانة المصرية عز الدين من أجل مسلسلها الكوميدي “البرنسيسة بيسة” والذي تخوض فيه السباق الرمضاني لهذا العام.

فالمسلسل لم يحظَ بنسب مشاهدة مرتفعة في الأسبوع الأول من الشهر الفضيل، كما أنّ التعليقات جاءت بأغلبها سلبية على المسلسل، الأمر الذي دفعته نجمته إلى إلغاء خاصية التعليقات، نظرًا للكم الهائل من التعليقات السلبية التي تتلقاها عبر حساباتها الرسمية.

تقدم مي من خلال المسلسل شخصية كوميدية مركبة وصعبة لكنها هذه المرة لم تنل رضا جمهورها على عكس أعمالها السابقة التي كانت تقابل بالرضا والتصفيق

نذكر أن مسلسل البرنسيسة بيسة يعرض عبر قناة الحياة، وتظهر من خلاله بشخصيتن الاولى بيسة والثانية الجدة سكسة، تأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر، إخراج أكرم فريد، ويشارك في بطولته بوسي، وأمير المصري، ومحمد أنور، وسليمان عيد، وايمان السيد، وحجاج عبد العظيم، وحسام داغر، وسامي مغاوري، وضياء الميرغني.