أسباب الخلافات الزوجية بعد ولادة الطفل الأول

جهينة نيوز

عادة ما تكون العلاقة الزوجية في بدايتها أكثر متانة وصلابة وقد تخلو من أي نوع من المشاكل، إلا أن هذا الحال قد لا يدوم طويلاً وخاصة بعد إنجاب الطفل الأول وزيادة مسؤوليات الزوجين وأعباءهما، الأمر الذي قد يتسبب بنشوب الخلافات والشجارات بينهما.

ولتجنب الزوجين الوقوع في المشاكل بعد ولادة طفلهما الأول، أورد موقع "توديز بيرنتس" الإلكتروني 4 أسباب جوهرية قد تؤدي إلى الشجار، على النحو التالي:

بحسب الدكتور ويندي هول، من كلية التمريض بجامعة برتش كولومبيا، فإن الآباء والأمهات الذين يعانون من حرمان النوم بسبب بكاء الطفل ليلاً، هم أكثر عرضة للإحساس بعدم الإرتياح والتوتر والغضب أثناء النهار، مما يجعل فرصة حدوث شجار بينهم أكبر بكثير مقارنة مع الأشخاص الذين يحصلون على نوم كافٍ.

كذلك يتفاعل بعض الأزواج مع تحديات نوم الطفل بشكل خاطئ، الأمر الذي يؤدي غالباً إلى نوم أحد الوالدين في مكان آخر. يقول هول: "قد يؤدي هذا إلى تفاقم مشاعر الانفصال بين الزوجين، خاصة عندما لا يتفقان على أن الفراش المشترك هو السبيل لمعالجة المشكلة".

أيضا بحسب الدكتور هول، فإن وجود طفل يحتاج الرعاية الدائمة في المنزل، يزيد من الأعباء والمسؤوليات المنوطة بالزوجين، و قد يشعر أحد الطرفين بالإرهاق والظلم جراء عدم قيام الطرف الآخر بمساعدته، الأمر الذي يؤدي إلى نشوء خلاف بينهما حول تقاسم المسؤوليات.

كما أن عادة ما تتحول العلاقة الزوجية إلى علاقة روتينية بسبب الانشغال برعاية الطفل وتلبية متطلباته، وهذا قد يؤدي إلى فتور المشاعر لدى الزوجين تجاه بعضهما البعض، ويفضي إلى حدوث المزيد من المشاكل بينهما.