وزيرا دفاع تركيا وروسيا يبحثان آخر التطورات في إدلب

جهينة نيوز

بحث وزيرا الدفاع الروسي سيرغي شويغو، والتركي خلوصي أكار، في اتصال هاتفي اليوم الثلاثاء، آخر التطورات في إدلب السورية، وتدابير خفض حدة التوتر المتصاعد منذ أسبوع على الأقل، حسبما أفادت وزارة الدفاع التركية.

وقالت وزارة الدفاع التركية في بيان، إن "وزير الدفاع التركي يبحث هاتفيا مع نظيره الروسي تطورات الوضع في إدلب والتدابير التي ستتخذ لخفض حدة التوتر في المنطقة".

وتابع أن الطرفين ناقشا كذلك "قضايا الأمن الإقليمي في إطار اتفاق سوتشي".

وناقش الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان خلال اتصال هاتفي، أمس الاثنين، الأزمة السورية وعلى وجه الخصوص الانتهاكات المتكررة لنظام وقف إطلاق النار بمحافظة إدلب السورية من قبل المسلحين.