وول ستريت جورنال تكشف عن الدولة التي تقف وراء الاعتداء على سفن الفجيرة!

جهينة نيوز

رجح مسؤول أمريكي وقوف إيران وراء العمليات التخريبية التي استهدفت 4 ناقلات للنفط قبالة سواحل الإمارات العربية المتحدة الأحد الماضي.

وقال المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه، في تصريح لصحيفة "وول ستريت جورنال"، إن "الأدلة المتوفرة حتى الآن بشأن ما حدث ليست قاطعة، لكن فريقا أمريكيا يساعد في فحص السفن المتضررة".

وأوضح المسؤول الأمريكي أن "الولايات المتحدة تتعاون مع الإمارات في التحقيق بحادثة استهداف السفن".

إلى ذلك نقلت وكالة "أسوشييتد برس" عن مسؤول أمريكي، قوله إن "إيرانيين أو مجموعات موالية لهم ربما استخدمت متفجرات لإحداث فجوات في السفن"، مشيرا إلى أن "حجم الفجوات في السفن المستهدفة يتراوح بين 5 و10 أقدام".

وأوضح أن التحقيق المبدئي يظهر تورط إيران بحادثة تخريب السفن، مؤكدا أن فريقا عسكريا أمريكيا يقيم احتمال أن تكون الفجوات بالسفن ناجمة عن شحنات متفجرة.

وأعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، الأحد الماضي، أن "أربع سفن شحن تجارية مدنية، من عدة جنسيات، تعرضت لعمليات تخريبية بالقرب من المياه الإقليمية للدولة، باتجاه الساحل الشرقي بالقرب من إمارة الفجيرة، وفي المنطقة الاقتصادية البحرية لدولة الإمارات، وأكدت أن العمليات لم يسفر عنها وقوع أية خسائر أو أضرار بشرية".

كما أكد وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي خالد الفالح، اليوم أن عملا تخريبا، في المياه الاقتصادية لدولة الإمارات، أمس، استهدف ناقلتي نفط سعوديتين، تابعتين لشركة "أرامكو"؛ لافتا إلى تضرر هيكلي السفينتين، من دون وقوع إصابات بشرية أو تسرب نفطي.

ووصفت طهران الحادثة بـ"مقلقة ومؤسفة" وطالبت بفتح تحقيق لكشف ملابساتها.