بتمويل فرنسي.. العراق بصدد إطلاق قمر صناعي ووكالة فضاء!

جهينة نيوز

أعلنت وزارة الاتصالات العراقية، اليوم الثلاثاء، أنها تنسق مع الحكومة الفرنسية لإكمال مشروعي القمر الصناعي ووكالة الفضاء العراقية، مبينة أن ذلك جاء بعد الحصول على قرض من باريس.

وقال الوكيل الأقدم للشؤون الفنية أمير البياتي في تصريح لصحيفة "الصباح" العراقية، إن الوزارة "نسقت مع الحكومة الفرنسية من أجل إكمال مشروعي القمر الصناعي العراقي ووكالة الفضاء العراقية، وبالتنسيق مع شركة إيرباص الفرنسية المختصة بتصنيع الأقمار الصناعية".

وأضاف أنه "تم الحصول على ﻗﺮض ﻣﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻣﻦ أﺟل إﻧﺠﺎز ﻫﺬه المشاريع إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﺸﺎرﻳﻊ أﻣﻨﻴة أﺧﺮى".

ووصف اﻟﺒﻴﺎﺗﻲ المشروعين بأنهما "سياديان ومهمان، مشترطا أن "ﻳﺘﻢ الحفاظ على المدارات اﻟﺨﺎﺻﺔ بالبلاد اﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ سيتم تشغيل اﻟﻘﻤﺮ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﺑﻌﺪ إﻧﺠﺎزه ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ".

وتابع أن "ﻣﺸﺮوع اﻟﻘﻤﺮ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﺳﻴﺨﺪم المجالات الأﻣﻨﻴﺔ والاقتصادية والزراعية واﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ بالإضافة إلى اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ واﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻟﻠﺒﻼد، ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ أن ﺗﺨﺪم اﻟﺠﺎﻧﺐ الأمني".

كما أكد المسؤول العراقي أنه "تم التنسيق مع شركات فرنسية ﻣﺨﺘﺼﺔ من أجل ﺗﻨﻔﻴﺬ المشاريع وإنشاء نواة ﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻔﻀﺎء اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﺘﻘﺪم ﺧﺪﻣﺎﺗﻬﺎ إﻟﻰ المؤسسات اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ وﻘﻄﺎﻋﺎت أخرى مختلفة".

المصدر: السومرية نيوز