الذهب يستقر قرب أعلى مستوى في شهر

جهينة نيوز

استقرت أسعار الذهب اليوم قرب أعلى مستوى لها في شهر وذلك بعد أن دفع تصاعد الخلاف التجاري بين الولايات المتحدة والصين والذي تسببت به سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الابتزازية المستثمرين للبحث عن ملاذ آمن.

وبحسب رويترز استقر الذهب في المعاملات الفورية عند 63ر1298 دولارا للأوقية “الأونصة” بعدما سجل 26ر1303 دولارات وهو أعلى مستوى منذ 11 نيسان الماضي.

وانخفض الذهب في العقود الآجلة الأمريكية 2ر0 بالمئة إلى 40ر1299 دولارا للأوقية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى زادت الفضة 2ر0 بالمئة إلى 79ر14 دولارا للأوقية بينما صعد البلاتين 9ر0 بالمئة إلى 13ر861 دولارا كما صعد البلاديوم 6ر0 بالمئة إلى 25ر1329 دولارا.

ويأتي هذا الصعود بعد أن أعلنت الصين أمس أنها ستزيد التعريفات الجمركية المفروضة على بعض المنتجات الواردة من الولايات المتحدة اعتبارا من الأول من حزيران المقبل ردا على قرار ترامب زيادة التعريفات على ما قيمته 200 مليار دولار من البضائع الصينية من 10 بالمئة إلى 25 بالمئة.