الاتحاد الأوروبي سيوصي باستبعاد مانشستر سيتي من دوري الأبطال

جهينة نيوز

ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم سيوصي باستبعاد مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي من التشامبيونزليغ بسبب خرقه لقوانين اللعب المالي النظيف.

ويرغب الاتحاد الأوروبي في استبعاد بطل الدوري الإنجليزي في العامين الأخيرين لموسم واحد من المسابقة القارية العريقة التي لم يسبق له الظفر بلقبها، وفقا للصحيفة الأمريكية.

وأضافت الصحيفة أن الاتحاد الأوروبي سيعلن قراره هذا الأسبوع.

وأوضحت نيويورك تايمز أنه "ليس واضحا ما إذا كان هذا الاستبعاد، في حال إقراره، سينفذ بشكل فوري الموسم المقبل 2019-2020 أو 2020-2021.

وتابعت الصحيفة الأمريكية استنادا إلى "أشخاص مقربين من الملف" دون تسميتهم أن الاتحاد الأوروبي يريد معاقبة مانشستر سيتي، المملوك منذ عام 2008 من الشيخ الإماراتي منصور بن زايد آل نهيان، على إدلائه بتصريحات مضللة خلال تحقيق سابق ومبالغته في تقدير عقود الرعاية.

ويخضع مانشستر سيتي لتحقيق جديد من الاتحاد الأوروبي بخصوص "العديد من الانتهاكات المزعومة" لقواعد اللعب المالي النظيف منذ مطلع مارس الماضي.

ويعتبر النادي الإنجليزي مع فريق باريس سان جيرمان بطل الدوري الفرنسي المملوك من شركة قطر للاستثمارات الرياضية، أكثر الأندية تحت مجهر الاتحاد القاري في ما يخص قاعدة اللعب المالي النظيف.

وقد فرض الاتحاد الأوروبي على كل منهما عام 2014 غرامة بقيمة 60 مليون يورو بسبب مخالفة هذه القاعدة، لكن الاتحاد القاري والناديين توصلا إلى اتفاق باستعادة مبلغ 40 مليونا في حال التزم الأخيران ببنود التسوية.

كما عوقب النادي الانجليزي بتسجيل 21 لاعبا فقط بدلا من 25 في مسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.