٩٠٠ مليون ليرة لمعالجة الانهيارات في اللاذقية

جهينة نيوز

أكد المهندس وائل الجردي مدير الخدمات في اللاذقية أن اللجنة المعنية بمتابعة واقع الانهيارات في المحافظةـ ووضع المعالجات لها أن المطلوب حالياً إنجاز المعالجات بالسرعة الممكنة وفق الدراسة الوافية مع قدوم فصل الصيف، وخاصة في الطرق الرئيسية والطرق التي لا يوجد بديل عنها للتخفيف عن المواطنين الذين تحملوا التأخير في المعالجة نتيجة طول موسم الأمطار.

وأوضح لصحيفة الثورة أنه مع ازدياد عدد الانهيارات التي وصلت إلى 52 على مساحة المحافظة، وارتفاع تكلفة معالجتها إلى حوالي 900 مليون ليرة يجب أن تكون الأولوية للغزارة المرورية على الطريق وإن كان له طريق بديل يمكن تأجيل تنفيذه لصالح طرقات أخرى حيوية مؤكدين أن معظم الانهيارات ناتجة عن التعدي على حواف الطرق أو إغلاق المسيلات المائية.

حيث أشار المهندس الجردي أن التكلفة التقديرية الإجمالية لمعالجة الانهيارات البالغة حوالي 900 مليون ليرة والمرصود للمحافظة من اعتمادات حالياً هي حوالي 600 مليون ليرة، لافتاً إلى وجود 10 مواقع قيد التنفيذ حالياً، ولفت إلى أن معالجة الانهيارات أساساً تدخل ضمن تحسين واقع التنمية في البلديات التي حدثت فيها الانهيارات.

وأكد أن المطلوب من الشركة العامة للطرق والمواصلات وضع بيان كامل بالطرق الرئيسة المركزية التي تعود لوزارة النقل لوضع المعالجة اللازمة لها، مع التأكيد على ضرورة إنهاء الأعمال في مفرق القرعانية على طريق البسيط بالسرعة القصوى وأن تكون بمظهر يتناسب مع المنطقة السياحي.

و لفت إلى أن الانهيارات التي حدثت خلال شهر أيار الماضي عملت المحافظة على معالجتها بشكل عاجل وإسعافي لكن مع دخول فصل الشتاء حدثت انهيارات كثيرة خلال شهري كانون الأول والثاني.