بومبيو يناقش مع نظيره الروسي في سوتشي مسألة إيران وتحقيق الاستقرار في سوريا

جهينة نيوز

أعلن المبعوث الأمريكي الخاص للشأن الإيراني، براين هوك، بأن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو سيناقش مسألة إيران، وتحقيق الاستقرار في سوريا خلال لقائه بنظيره الروسي في سوتشي.

وقال هوك للصحفيين في بيان نشر على موقع وزارة الخارجية: إن "إيران ستكون على جدول أعمال سوتشي، كون إيران تلعب دورا مزعزعا للاستقرار في سوريا".

وأضاف هوك: "سياستنا الخارجية… هي إزالة جميع القوات الخاضعة للقيادة الإيرانية من سوريا. نحن نعلم أن من مصلحة روسيا تحقيق الاستقرار في سوريا "، مشيرا إلى أن الوضع في سوريا لن يستقر، طالما إيران تستخدم سوريا كمنصة انطلاق لتعزيز أهداف سياستها الخارجية".

يذكر أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو سيلتقي اليوم الثلاثاء 14 أيار / مايو، في مدينة سوتشي الروسية بوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.