قبل نهائي دوري الأبطال.. ماذا طلب محمد صلاح من جماهير ليفربول؟

جهينة نيوز

أبدى الفرعون المصرى محمد صلاح نجم ليفربول والمنتخب المصري، سعادته بانتهاء الدوري الانجليزي وتتويجه بجائزة الحذاء الذهبي.

وقال الفرعون المصري عبر حسابه الرسمي بـ "تويتر": "الأمر يبدو حلو ومر الأن ولكن الموسم لم ينتهي بعد. أود أن أشكر زملائي بالفريق والمدربين والجماهير.. من فضلكم احضروا أنفيلد لمدريد".

وفشل ليفربول في الفوز لقب البريميرليج، وحل وصيفا برصيد 97 نقطة، خلف مانشستر سيتي الذي توج باللقب بفارق نقطة وحيدة.

واحتفظ صلاح بلقب هداف الدوري الإنجليزي، للموسم الثاني على التوالي، لكنه تقاسم الجائزة مع زميله السنغالي ساديو ماني، والجابوني بيير إميريك أوباميانج مهاجم آرسنال، بعدما سجل الثلاثي 22 هدفا في الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

كما تواجد محمد صلاح في التشكيل المثالي لبطولة الدوري الإنجليزي موسم 2018/2019، قدم أداء مميزا في الموسم الذي انتهى أمس بحصول مانشستر سيتي على لقب البطولة وتواجد ليفربول في المركز الثاني، حسب شبكة "هوسكورد" العالمية.

ونشرت شبكة "Whoscored" التشكيل المثالي لموسم البريميرليج حيث تواجد صلاح به بعد حصوله على تقييم 7.6/10.